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İstanbul Sultangazi'de hatalı sollama dehşeti!

Sultangazi'de hatalı sollama yapan minibüs sürücüsü kontrolden çıkarak 6 aracı biçti.

03 Temmuz 2018 Salı 10:09
İstanbul Sultangazi'de hatalı sollama dehşeti!

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halinde olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, sollama yapmak istedi. Ancak sürücü hatalı sollama yapması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, trafikte ve park halinde olan 6 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, yaşanan panik ve taksi şoförünün aracından çıkartılması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüler seyir halindeyken aşırı süratli olduğu görülen minibüs, bir araca çarpıyor. Çarptığı araç ise park halinde araçlara çarpıyor. Kaza sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, diğer vatandaşlar da kazaya karışan araçların yanına gidiyor. Aracın çarptığı takside mahsur kalan şoför ise vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.

Araçtan çıkarılan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçları caddeden kaldırmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçları yoldan kaldırdı. Akaryakıt dökülen yerlere ise belediye ekiplerince kumlama yapıldı. Polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için inceleme başlattı

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:09
  1. İstanbul
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