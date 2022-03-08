8 Mart Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbullular su kesintisinin ne zaman son bulacağını araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İstanbul sular saat kaçta gelecek? 8 Mart Salı güncel su kesinti saatleri

İstanbul'un beş ilçesinde beş saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 8 Mart Salı günü 10.00-15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Ayrıca İstanbul'da arıza sebepli planlı olmayan su kesintileri de mevcut. işte, güncel kesinti listesi:

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Yeşilce Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,Kağıthane

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Cami Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Meşrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.