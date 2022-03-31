İstanbul sular kaçta gelecek? İSKİ Ataşehir Beykoz Ümraniye su kesinti saatleri:
31 Mart sular saat kaçta saat gelecek? 31 Mart Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul sular kaçta gelecek?
31 Mart Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar “Sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul sular kaçta gelecek? İSKİ Ataşehir Beykoz Ümraniye su kesinti saatleri:
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama : K.Çamlıca Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Finanskent içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Ait Çalışmalar Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.03.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama : K.Çamlıca Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Finanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Ait Çalışmalar Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.