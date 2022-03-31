  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul sular kaçta gelecek? İSKİ Ataşehir Beykoz Ümraniye su kesinti saatleri:
Yaşam

İstanbul sular kaçta gelecek? İSKİ Ataşehir Beykoz Ümraniye su kesinti saatleri:

31 Mart sular saat kaçta saat gelecek? 31 Mart Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul sular kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-03-31 12:26:00 -
İstanbul sular kaçta gelecek? İSKİ Ataşehir Beykoz Ümraniye su kesinti saatleri:

31 Mart Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar “Sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul sular kaçta gelecek? İSKİ Ataşehir Beykoz Ümraniye su kesinti saatleri:

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama             :               K.Çamlıca Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Finanskent içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Ait Çalışmalar Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi   :               31.03.2022 09:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Yeni Mahalle,Göksu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.03.2022 11:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Fikirtepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.03.2022 10:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Fındıklı Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.03.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama             :               K.Çamlıca Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Finanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Ait Çalışmalar Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi   :               31.03.2022 09:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay