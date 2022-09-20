İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ sular saat kaçta gelecek 20 Eylül Salı:
20 Eylül Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İlçe ilçe su kesinti saatleri
İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ sular saat kaçta gelecek 20 Eylül Salı:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.