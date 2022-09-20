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Yaşam İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ sular saat kaçta gelecek 20 Eylül Salı:
Yaşam

İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ sular saat kaçta gelecek 20 Eylül Salı:

20 Eylül Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İlçe ilçe su kesinti saatleri

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:25:00 -
İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ sular saat kaçta gelecek 20 Eylül Salı:

İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ sular saat kaçta gelecek 20 Eylül Salı:

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Karaburun Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 09:34

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler     :              Molla Fenari Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 09:09

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler     :              Gençosman Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 09:16

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 09:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi      :              Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler     :              Fatih Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 09:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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