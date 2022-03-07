İstanbul’un beş ilçesinde beş saatlik bir su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde su kesintilerinin olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde sular kesilecek 8 Mart

İstanbul su kesinti saatleri | 8 Mart hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ'den yapılan açıklamada 8 Mart Salı günü İstanbul'un beş ilçesinde beş saat su kesintisi yaşanacak. Kesinti 8 Mart 2022 Salı günü saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek.

Kağıthane İlçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa Mahalleleri.

Beyoğlu İlçesi: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar Mahalleleri.

Beşiktaş İlçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Şişli İlçesi: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa Mahalleleri.