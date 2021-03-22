İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!

Pakistan'da lanetlenmiş eşcinseller için medrese açıldı. Medresede sapkınlara ders veren Khan adlı kişinin de bir eşcinsel olduğu öğrenildi.

Lanetlenmiş topluluğa İslamiyet anlatacaklar!

Akıllara zarar açıklamalarda bulunan Khan, okulun eşcinsel sapkınlara İslamiyet hakkında bilgi edinmek için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Rezilliği yaygınlaştırma çabaları

İslamabad Komiser Yardımcısı Hamza Shafqaat ise, "Bu model başka kentlerde de uygulanırsa işlerin daha iyi olacağını umuyorum" diyerek sapkınlığın yayılması mesajını verdi.

Ülkemize dayatılan 'üçüncü cinsiyet'i tanımışlardı

Pakistan'da, eşcinsel sapkınlardan 'trans' olarak adlandırılan 'üçüncü cinsiyet' resmen tanınmıştı. Ülkede şimdi diğer eşcinsel sapkınların yasalarla tanınması için faaliyetler yürütülüyor.