  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!
Dünya

İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!

Pakistan'da İslam'ın lanetlediği eşcinsel sapkınlar için medrese açıldı. Ülkede, İstanbul Sözleşmesi ile ülkemize de dayatılmaya çalışılan 'üçüncü cinsiyet' resmen tanınmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:32:00 -
İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!

Pakistan'da lanetlenmiş eşcinseller için medrese açıldı. Medresede sapkınlara ders veren Khan adlı kişinin de bir eşcinsel olduğu öğrenildi.

Lanetlenmiş topluluğa İslamiyet anlatacaklar!

Akıllara zarar açıklamalarda bulunan Khan, okulun eşcinsel sapkınlara İslamiyet hakkında bilgi edinmek için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Rezilliği yaygınlaştırma çabaları

İslamabad Komiser Yardımcısı Hamza Shafqaat ise, "Bu model başka kentlerde de uygulanırsa işlerin daha iyi olacağını umuyorum" diyerek sapkınlığın yayılması mesajını verdi.

Ülkemize dayatılan 'üçüncü cinsiyet'i tanımışlardı

Pakistan'da, eşcinsel sapkınlardan 'trans' olarak adlandırılan 'üçüncü cinsiyet' resmen tanınmıştı. Ülkede şimdi diğer eşcinsel sapkınların yasalarla tanınması için faaliyetler yürütülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Panik yapmayın' deyip açıkladı! Altın için bomba tahmin
Ekonomi

'Panik yapmayın' deyip açıkladı! Altın için bomba tahmin

Dün gece altın ve dolarda yaşanan büyük hareketlilik sonrası kuyumculardan uyarılar geldi. Sarraf Mustafa Zağlı, altına yatırım yapanların p..
Alpay Özalan: Felaketin eşiğinden döndük!
Siyaset

Alpay Özalan: Felaketin eşiğinden döndük!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, pandemi döneminde CHP ve ortaklarının iktidar olmamasıyla Türkiye'nin büyük bir felaketin eşiğinde..
Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, İslâm dünyasında her sene mânevî bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, bütün İslâm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay