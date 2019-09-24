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İstanbul Sözleşmesi'nin Denetleyicisi Prof. Asan'dan skandal üstüne skandal!

İstanbul Sözleşmesi'ni denetlemek için GRAVİO Başkanı seçilen Prof. Dr. Aşkın Asan, 6284 Sayılı Yasa'yı kullanarak; tanımadığı, hiçbir şekilde bir araya gelmediği Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik'e 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı. Bununla da yetinmeyen Prof. Asan, Çevik'i FETÖ'cü olmakla suçladı.

24 Eylül 2019 Salı 19:11

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Kamuoyu tarafından, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi aileyi ifsad eden maddelere yönelik çalışmaları ile tanınan Türkiye Aile Meclis Başkanı Adem Çevik, "Bana atılan iftira sebebi ile günlerdir evden çıkamıyorum. Psikolojim altüst oldu." dedi. "Hakkımda çıkartılan uzaklaştırma kararının neye göre verildiğinden de hiçbir şey anlayamadım." ifadelerini kullanan Başkan Çevik, "Kendisi ile sadece bir telefon görüşmem oldu. O görüşmemizde medeni iki insan olarak bazı meseleleri tartıştık. Üstelik beni arayan kendisiydi." şeklinde konuştu.

Skandal iftira: Bunların arkasında FETÖ kışkırtması var

Habertük Televizyonu'nda moderatörlüğünü Didem Arslan'ın yaptığı Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Prof. Dr. Aşkın Asan, "Bunların arkasında FETÖ var. İnsanları kışkırtmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"İnternette dolaşırken bir Camide İstanbul Sözleşmesi'ni protesto edeceklerini öğrendim. Altında yazan numaranın sahte olduğunu düşündüm. Numarayı aradım ve gerçekten bir insan çıkınca çok şaşırdım."

Didem Arslan: Hareketin başını kim çekiyormuş?

"İsim vermek doğru olmaz. O kendisini zaten biliyor. Gerçekten bir insan. Kendisine bir buçuk saat yaptıklarının doğru olmadığını anlattım. Bence bunlar mevcut hükümete kasıtlı bir saldırı düzenliyor. Bunun altında FETÖ kışkırtması var. Bunların uzantıları hala bitmiş değil. FETÖ tarafından kışkırtılıyorlar ve durup dururken bir fırtına kopartıyorlar."

Prof. Asan'a suç duyurusu!

Bünyesinde 3 bin STK bulunan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik; kendisini FETÖ'cü olmakla itham eden Prof. Dr. Aşkın Asan hakkında; "Hakaret, şiddet, terör örgütü üyeliği iftirası, tehdit, aşağılama, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk' sebepleri ile suç duyurusunda bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 19:11
  1. Aşkın Asan
  2. FETÖ
  3. İstanbul Sözleşmesi

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