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Siyaset İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamayan ABD, Türkiye çekilince hayal kırıklığın yaşıyormuş! Bu işte bir terslik yok mu ey Akşener ve Bay Kemal?
Siyaset

İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamayan ABD, Türkiye çekilince hayal kırıklığın yaşıyormuş! Bu işte bir terslik yok mu ey Akşener ve Bay Kemal?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı. Kendisi bile sözleşmeyi imzalamayan Washington yönetiminin bu açıklaması, İstanbul Sözleşmesi'ni ölümüne savunan CHP ve İyi Parti'nin bu konudaki ısrarının arka planı hakkında derin şüphe oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:27:00 -
İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamayan ABD, Türkiye çekilince hayal kırıklığın yaşıyormuş! Bu işte bir terslik yok mu ey Akşener ve Bay Kemal?

Türkiye, toplum ahlakını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmişti. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz itibariyle resmen yürürlükten kalktı.

ABD hayal kırıklığı yaşamış

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım" ifadelerine yer verdi.

Ancak ABD’nin sözleşmenin imzacıları arasında yer almıyor. Buna rağmen Türkiye’nin çekilmesini diline dolayan Washington yönetiminin, toplum ahlakını bozmaya yönelik olduğu aşikar olan İstanbul Sözleşmesi ile neyi amaçladığı konusunda derin şüphe meydana getirdi. Öte yandan söz konusu sözleşmenin Türkiye’deki en ateşli savunucuları olan CHP, İyi Parti ve onların genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in bu konudaki ısrarının da arka planındaki asıl amaç gözler önüne serildi.

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Yorumlar

BK

muhalefet ve yandaşları artı sapkınlar illaki diretiyorsa iktidarın fes ettiği istanbul sözleşmesini bilinki doğru yoldayız varsın karşı çıksınlar hiç problem değil bunlar birilerinin taşeronluğunu yapıyor aile değerlerimizle uyuşmayan bu sözleşme birilerinin dayatmasıyla onların tuzağına düşmeyeceğiz
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Husnu uzulmez

Cakallar akillarinca turkiyenin akliyla oynuyorlar ey buyuk baliklar unutmayin budunya cooook buyukler gordu sonunda hepsi kibrinde bogulup yok oldu kendinize gelin kibirlililer kibriya allahin isimlerindendir ona aittir.
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