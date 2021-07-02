İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamayan ABD, Türkiye çekilince hayal kırıklığın yaşıyormuş! Bu işte bir terslik yok mu ey Akşener ve Bay Kemal?

Türkiye, toplum ahlakını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmişti. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz itibariyle resmen yürürlükten kalktı.

ABD hayal kırıklığı yaşamış

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım" ifadelerine yer verdi.

Ancak ABD’nin sözleşmenin imzacıları arasında yer almıyor. Buna rağmen Türkiye’nin çekilmesini diline dolayan Washington yönetiminin, toplum ahlakını bozmaya yönelik olduğu aşikar olan İstanbul Sözleşmesi ile neyi amaçladığı konusunda derin şüphe meydana getirdi. Öte yandan söz konusu sözleşmenin Türkiye’deki en ateşli savunucuları olan CHP, İyi Parti ve onların genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in bu konudaki ısrarının da arka planındaki asıl amaç gözler önüne serildi.