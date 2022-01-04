İstanbul sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken ortaya çıkan yeni varyantlar keyifleri kaçırmaya başladı. Vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla birlikte “İstanbul’da yasaklar olacak mı?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İstanbul sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Omicron vakalarının artması sebebiyle kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdiye kadar kısıtlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.