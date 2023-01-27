İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 27.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 10.02.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.02.2023
Sınav Giriş Tarihi : 16.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.02.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No:2 Maslak / İSTANBUL
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