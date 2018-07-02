İstanbul Silivri'de rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırma kararı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki bazı taşınmazların rüzgar enerji santralinin inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Çanta Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Silivri ilçesine bağlı Değirmenköy ve Çanta mahallelerindeki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Söz konusu karar Maliye Bakanlığının 22 Mayıs 2018 tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre verildi.

Kaynak: AA