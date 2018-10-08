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İstanbul Silivri ve Beykoz'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı uyuşturucu operasyonları polis kamerasına yansıdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:53
İstanbul Silivri ve Beykoz'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik polisleri 2 ve 4 Ekim tarihlerinde Silivri ve Beykoz’da uyuşturucu madde bulunan bazı adresleri belirleyerek operasyon düzenledi. Bir metamfetamin imalathanesi olarak kullanılan ev ile otomobile baskın yaptı. Otomobilde metamfetamin imalatında kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin ikinci bir operasyonda ise 4 peynir bidonu içerisine gizlenmiş 38 paket eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:53
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