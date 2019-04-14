İstanbul seçimlerinde son durum ne? Oy sayımları bitti mi? İstanbul'da kim kazandı? Seçimler yeniden mi yapılacak?

İstanbul seçimleri ne oldu? İstanbul oy sayımı Ekrem İmamoğlu Binali yıldırım oy farkı İstanbul’da son durum son dakika merak ediliyor. 31 Mart seçimleri yapılalı iki hafta oldu. YSK seçimleri kazanan belediye başkanlarına mazbatalarını vermeye başlarken, İstanbul seçimlerinde Maltepe’de oy sayım sonuçları merak ediliyor. Maltepe’deki oy sayımları sona erdiğinde AK Parti bu kez İstanbul seçimleri için YSK’ya olağanüstü başvuruda bulunacak. Peki İstanbul seçimlerinde son durum ne? İstanbul oy sayımı Ekrem İmamoğlu Binali yıldırım oy farkı ne oldu? İstanbul’da seçimler yeniden mi yapılacak? YSK Ekrem İmamoğlu’na mazbatayı verecek mi?

Yerel seçime ilişkin olağan itiraz süreci sona erdi. AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için yapacağı başvuru bekleniyor. AK Parti, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'da seçimin iptali için olağanüstü itiraz başvurusunda bulunacak. Bunun için Maltepe'de yeniden sayım işleminin tamamlanması bekleniyor. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam eden oy pusulularının sayımlarında şu ana kadar bin 89 sandıktan 756 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı öğrenildi. Bu arada, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı. Birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var. Öte yandan, YSK olağan itiraz sürecinde Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verdi. Toplam 6 HDP'li Başkan'a KHK ile ihraç edildikleri için mazbata verilmemesi de kararlaştırıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, bin 89 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

İstanbul seçim sonuçları son durum ne?

Ekrem İmamoğlu'nun oyu: 4 milyon 170 bin 488

Binali Yıldırım'ın oyu: 4 milyon 156 bin 496

Güncel oy farkı fark: 13 bin 992

YSK, Maltepe'deki 683 sandığın da sayılmasının ardından hem Büyükçekmece hem de İstanbul için AK Parti'nin ‘seçim iptal edilsin’ başvurusunu karara bağlamak için yeniden toplanacak. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün organizesinde 11 bin taşımalı seçmenin boş bina ve arsalara kaydedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında polislerin incelemesi dün de sürdü.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğunu yanlış yorumlayanların olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir." ifadesini kullandı. Yıldırım, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğunu yanlış yorumlayanların olduğunu aktardı.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti: "Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla."