İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama / İlk Başvuru Tarihi : 17/02/2023

Son Başvuru Tarihi : 03/03/2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 07/03/2023

Giriş Sınavı Tarihi : 09/03/2023

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 13/03/2023

İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız