İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ilanla duyurulan Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama / İlk Başvuru Tarihi : 17/02/2023
Son Başvuru Tarihi : 03/03/2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 07/03/2023
Giriş Sınavı Tarihi : 09/03/2023
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 13/03/2023
İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.
Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL
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