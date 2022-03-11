İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar müracaatlarını 11.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilecek olup süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Sekreterliği, Türk Dili Bölümü Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL
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