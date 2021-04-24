  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 7 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:52:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru  dilekçelerinde başvurulan  kadronun, birimi,  unvanı  ve adayın  iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik  Belgesi   Aslı  veya  Noter  Tasdikli  Sureti  (Profesör  ve  Doçent  kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Thodex bombası patlamadan önce Kılıçdaroğlu bakın ne dedi!
Siyaset

Thodex bombası patlamadan önce Kılıçdaroğlu bakın ne dedi!

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Thodex bombasının patlamasından önce CHP'nin tavrını ve yaşananları hatırlatan "Hadi bakalım kri..
CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!
Siyaset

CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda paylaştığı twitter mesajında yaptığı 'Ermeni soykırımı' göndermesi, bu 23..
MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması
Gündem

MHP vekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP'li vekil Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay