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Aktüel

İstanbul polisinden minik Hilal'e doğum günü sürprizi

2020-04-23 12:38:47 -
İstanbul polisinden minik Hilal'e doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, 10. yaş gününü evde kutlayan Hilal Gündoğdu'ya, doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, yanlarına gelen Serdar Gündoğdu, kızı Hilal'in doğum günü olduğunu belirterek, polisleri evine davet etti.

İsteği kabul eden ekipler, doğum günü pastası alarak Hilal'e sürpriz yaptı. Pastayı Hilal Gündoğdu'ya veren ve yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.


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