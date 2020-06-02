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Aktüel

İstanbul polisinden dolandırıcılığa ve koronavirüse karşı uyarı ziyaretleri

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:35:26 -
İstanbul polisinden dolandırıcılığa ve koronavirüse karşı uyarı ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak gerek ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Bakırköy, Kağıthane, Beykoz, Eyüpsultan ve Fatih'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında esnafa ürünlerin poşetlenmesi, vatandaşlara gerekmediği sürece sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve kurum önlerinde girdikleri sıralarda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri de hatırlatıldı.

Polis aracından ise "Değerli vatandaşlarımız koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor, baharın gelmesi havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi geçmiş değildir. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." anonsu yapıldı.


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