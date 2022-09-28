29 Eylül Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde hangi saatlerde elektrik kesintileri olacağını araştırıyor.

İstanbul planlı elektrik kesintileri 29 Eylül Perşembe | Bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., ATIŞALANI, CİHANGİR, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/09/2022 02:00:00 - 29/09/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FATİH SULTAN MEHMET, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, VAROL, YAŞAR DOĞU sk / HASTANE mah OKUTAN sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 16:51:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, CELAL BAYAR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, GARANTİ, HIDIRELLEZ, KURABİYE, KURUÇAY, KİLİT, MADENÖZÜ, POSTANE, YAMAÇ ÇIKMAZI, ÇAKMAR, İNCESU, İSKENDER sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 46. sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 29/09/2022 09:30:00 - 29/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, FUZULİ, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 29/09/2022 12:00:00 - 29/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEVİZLİK, EMEK, GÜLHATMİ, IRMAK, KAMAN, OĞUZHAN, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah EYÜP PEHLİVAN, HÜRREM, NAKKAŞ, TEKİN, ÇANGIR, ÖRENBAYIRI sk bölgelerinde 29/09/2022 00:00:00 - 29/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 29/09/2022 00:01:00 - 29/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1008., ATIŞALANI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/09/2022 00:01:00 - 29/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 805., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821., 822., 824., 825., 826., 827., 828., 829., BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1025., 1037., 1042., 1043., ATIŞALANI, BAHADIR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 343., 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., ATIŞALANI, CİHANGİR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/09/2022 00:01:00 - 29/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, BULUT, FUNDA, NAMIK KEMAL, İNEN sk bölgelerinde 29/09/2022 15:00:00 - 29/09/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, SANAYİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 29/09/2022 19:00:00 - 29/09/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah OZAN, İLHANLAR, ŞAH sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, CEMAL SAHİR, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, LALELİ, MERİÇ, PELİT, RÜYA, SOLMAZ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, BURÇ, BÜYÜKDERE, CAN, CEMAL SAHİR, DARCAN, KIR, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, MEVLÜT ÇAVUŞ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 29/09/2022 01:00:00 - 29/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 29/09/2022 11:00:00 - 29/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah HADIMKORU YOLU sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 42. sk bölgelerinde 29/09/2022 01:00:00 - 29/09/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BOSTAN, CUMHURİYET 5, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, GÖLBOYU, HAMAM, KAMELYA 4, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇİFTLİK, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, BİRAHANE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/09/2022 00:00:00 - 29/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., CİHANGİR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/09/2022 05:00:00 - 29/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah DEMOKRASİ, DURGUN, ESARET, FIRFIR, GİRGİN, HAVANCI, HAYRABOLU, KARAKARTAL, KÜLTÜRLÜ, MERHAMET, MÜNEVVER, NAKİL, PITIR, SELEN, SERAMİK, TİCARET, YELKOVAN, ZEMİN, ÜMİT, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/09/2022 10:00:00 - 29/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah BALIKLI YOL, ERGUVAN, FESLEĞEN, LALE sk bölgelerinde 29/09/2022 15:00:00 - 29/09/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, NAZDAR, TALİMHANE, YAVUZAY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1244., ALKAYA, ARİFBEY, ESKİ BAĞLAR, FATİH, HEKİM, MAHMUTBEY, PEHLİVAN, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME, ÖMRÜM sk bölgelerinde 29/09/2022 00:01:00 - 29/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 - 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEKMEKÖY

29.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMETBAĞI, KAMELYA

29.09.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELMA, KUZEY, GÜLÇARDAK, MİNE, GÜLİBRİŞİM, AKDİKEN, ŞEHİTLİK, ILGIN, BEGONYA, ABELYA, AYVALI ÇİFTLİĞİ, ÖMERLİ, KOCATEPE, MERDAN, GAMZE ÇIKMAZI

29.09.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUZEY, MOR SALKIM, HAZAR, ŞEHİTLİK, BEGONYA, DÖNENCE, ABELYA

Kadıköy

29.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIZ, OKUR, MERCAN

29.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MÜHÜRDARBAĞI

Kartal

29.09.2022 10:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YALI

29.09.2022 14:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSETTİN

29.09.2022 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDEN, ASIR, ARALIK, SEYYAH, NİLAY, AHUDUDU, DEĞERLİ, HACI KAHYA, AKASYAAĞACI, AKAY

29.09.2022 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOĞAZİÇİ, KADER, TERMAL, NİLAY, AHUDUDU, ÇAPA

Maltepe

29.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KANİ PAŞA, MALAZGİRT, ÜSTÜN, TAHSİN PAŞA, ÖMER BEY, NADİRE, NAİL BEY, LEYLA, ZENCEFİL, NERGİZ

29.09.2022 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSARLI, NAİL BEY, ATLAS

Pendik

29.09.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATMACA, KUĞU

29.09.2022 11:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE

29.09.2022 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ ASIR, MÜLAKAT, ALACATAŞ

29.09.2022 13:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAHİL

29.09.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EFSANE

29.09.2022 12:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞANLI, TENHA, YAZICILAR, DUT, TAŞ OCAĞI

29.09.2022 14:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜRMETLİ

29.09.2022 09:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UMURBEY, ZEYREK, SECDE, HERSEK, TÜRBEDAR, MANİLER, LALEZADE, KAMİL ÇIKMAZI, OLGUN, ANKARA, ASİL, BAHADIR, KÜRSÜ, BOLU, SOLMAZGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, FİKİR, GAZELİ, DERVİŞLER, SEHER, YEŞİLKÖY, MERDANE, ÜSTÜN, SAYGIN

Sancaktepe

29.09.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, BERCESTE, NAMIK KEMAL, POYRAZ, ATEŞLER

29.09.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN, ORDU

29.09.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN, ORDU

29.09.2022 12:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNAYDIN, HAZAL, ASİL, ATMACA, ÖĞRETMEN, BAYKUŞ, DİLEK, ERENLER, ESENLER, GENÇAL, GÜNALTAN, GÜLÇİN, LODOS, KAYMAZ, MARTI, YAZ, METE, NAMIK KEMAL, NESİL, PUSULA, TURNA, UYGUR, ÇAĞLAR, ÖRDEK, ISIRGAN, BALKAN, CANLAR, KENEVİR, AKTUĞ, TERCAN, ŞAHİNLER, KULE, ÇIĞIR, DOLUNAY, GÜLLÜ, AYTAÇ, BURAK, SEMA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, CÜMBÜŞ, GÜVERTE

Şile

29.09.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURULAY, PEHLİVAN, HAZİN, KESE MEVKİ YOLU, SARAÇLAR, KABAKOZ, YAMAÇ, DOSTLUK, KIZILAY, SALİH, ZÜHRE, AKÇA ERİK

Tuzla

29.09.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, HÜRRİYET, DERELİK, EGEMENLİK, KINIK, OKUL, NERGİS, EVLİYA, GÜLİZAR, MORSALKIM, ZAMBAK, KEVSER, ÇAYIRLI, MORSÜMBÜL, KERİM, AMASYA, CİHANGİR, KARSU, GELENEK, ATMACA, KIYMETLİ, SELVİ, GÜLVEREN, ZEMZEM, ŞEHİT SEZGİN ZORBA, BALÖZÜ, EMİN, SİBEL, AYAZ, AKSU

Ümraniye

29.09.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT, KUTUP, TÜRKER, EDEP, BARBAROS, EMİN

29.09.2022 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN DURMAN, PAKDİL, ERKAYA, AKİF İNAN, ARACI, ARİF AY, ERTUĞRULGAZİ, TEZCAN, ÇETİN, YUDUM, ALPTEKİN