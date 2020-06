"Istanbul Photo Awards 2020" kazananları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Yik Fei Lam kazandı.



Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kazananların AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel olarak hazırlanan online platformda belirlendiği yarışmada, "Tekil Haber" kategorisinde birincilik ödülünü "Hong Kong Protestoları" başlıklı fotoğrafıyla foto muhabiri Yik Fei Lam aldı.



Dijital ortamda 24-25 Haziran tarihlerinde bir araya gelen uluslararası jüri, haber ve spor dallarında tekil ve seri olmak üzere dört kategoride yılın en iyilerini belirledi.



Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödüle değer görülen eserler, izleyicilere Hong Kong'dan Gazze'ye 2019 yılında yaşanan olayların bir özetini sunuyor.



Yarışmada, foto muhabiri Mahmoud El Hams'ın AFP için çektiği, küçük kız çocukların ağlarken görüldüğü "Gazze'de Cenaze" başlıklı fotoğrafı "Tekil Haber" dalında ikincilik ödülünü alırken, Reuters foto muhabiri İbraheem Abu Mustafa'nın Filistin'de yıkıntılar arasında yapılan iftarı konu alan eseri, üçüncülük ödülünü kazandı.



- "Seri Haber" kategorisinde birinciliği Valerio Bispuri aldı



Yarışmanın "Seri Haber" kategorisinde Valerio Bispuri'nin İtalya hapishanelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan "Mahkum" serisi birinciliği elde etti.



"Yılın Fotoğrafı" ödünü kazanan ve eserleri The New York Times, The Guardian, Financial Times gibi önde gelen yayınlarda yer alan Yik Fei Lam'ın yine Hong Kong protestolarını konu alan serisi de "Seri Haber" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. Üçüncülük ödülünü alan Alain Schroeder serisi yağmur ormanlarından zorla çıkarılan orangutanları kurtarma çabalarını gösteriyor, serinin adı ise "Orangutanları Korumak".

Polonya'da yayınlanan Gazeta Wyborcza'nın foto muhabiri Jakub Porzycki'nin "Jimnastikçiler" başlıklı fotoğrafı "Tekil Spor" kategorisinde birinciliğin sahibi oldu.



"Tekil Spor" dalında ikincilik ödülünü Andy Ruiz Jr. ve Anthony Joshua arasındaki rövanş maçında çektiği "İki Kez Şampiyon" başlıklı fotoğrafı Getty Images foto muhabiri Richard Heathcote, üçüncülüğü "Dalışçı" başlıklı fotoğrafıyla Insidefoto fotoğrafçısı Andrea Staccioli kazandı.



Istanbul Photo Awards'ın "Seri Spor" kategorisinde de birinciliği Getty Images foto muhabiri Adam Pretty "Olimpiyatlarda Spor Tırmanışına Başlangıç" başlıklı serisiyle, ikinciliği ise paralimpik atletlerini konu alan serisi ile kazandı. "Titan Bisiklet Yarışı" başlıklı fotoğrafıyla AFP foto muhabiri Franck Fife de bu kategoride üçüncülük ödülünü aldı.



"Yılın Fotoğrafı" 8 bin dolarlık ödülün sahibi olurken diğer kategorilerin birincileri 5 bin, ikincileri 3 bin, üçüncüleri ise 1500 dolarla ödüllendirildi.



Kazanan fotoğraflara ilişkin detaylı bilgi ayrıca "http://istanbulphotoawards.com/" adresinden görülebilecek.