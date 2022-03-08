24 Ocak'ta İstanbul'da şiddetli bir kar yağışı meydana geldi. Megakentte adeta hayat felç oldu. 9-10 ve 11 Mart tarihlerinde de benzer bir kar fırtınasının yaşanması bekleniyor. Bu sebeple İstanbul'da "Karla Mücadele Toplantısı" yapıldı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul perşembe cuma okullar tatil mi? İstanbul 10-11 Mart okullar tatil oldu mu?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak.

Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak.

Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.

Söz konusu toplantıda okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunun görüşüldüğü yağışla birlikte konu hakkında açıklama yapılacağı gelen haberler arasında.

1987 Mart ayında neler yaşandı?

1987 yılında 3 Mart'ı 4 Mart'ı bağlayan gece şiddetli kar yağışı yaşandı. Kar yağışı sebebiyle İstanbul'da iki hafta boyunca okullar tatil edildi. Sibirya kökenli aybar fırtınası sebebiyle 35 yıl sonra megakentte benzer bir tablonun yaşanabileceği belirtiliyor.