İstanbul Park'ta heyecan dolu anlar! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aracı pistten çıktı
Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'ı test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kullandığı araç son virajda pistten çıktı.
Türkiye'deki bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını yükseltmeyi amaçlayan TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında İstanbul Park'ta "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programı düzenlendi.
Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile İstanbul Park'ın pistine çıktı.
Bakan Varank, son virajda pist dışına çıktı
Formula 1 yarışları öncesi pisti test eden Bakan Mustafa Varank, sürüşün ikinci turunda talihsiz bir an yaşadı. Varank son virajda sert fren yaparak aracıyla pist dışına çıktı.
Kameraya yansıyan o görünlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, turunu tamamladı.
Formula 1 yarışları 9 yıl sonra yeniden İstanbul'da
Programa ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışları düzenlenecek.