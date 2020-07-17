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Eğitim

İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020

İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 merak ediliyor. 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da yapıldı ve sınavın bitmesinin ardından gözler tercih dönemlerine çevrilecek. 2020 lise taban puanlarını ve Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP lise taban puanları sorgulanıyor. Tercih işlemlerine başlamadan önce bulunduğu ilçedeki liselerin taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tüm liselerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 ne?

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:34:00 -
İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

2020 yılı için özel liselerin puanları ve ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene özel liselerin puanları ve ücretleri şöyle olmuştu.

İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020

Özel Amerikan Robert Lisesi 450

Özel Alman Lisesi 440

İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 410

Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 405

Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 390

Üsküdar Amerikan Lisesi 440

İzmir Amerikan Koleji 404

SEV Amerikan Koleji 410

Tarsus Amerikan Koleji 384

LGS tercihleri nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

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