İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020
İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 merak ediliyor. 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da yapıldı ve sınavın bitmesinin ardından gözler tercih dönemlerine çevrilecek. 2020 lise taban puanlarını ve Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP lise taban puanları sorgulanıyor. Tercih işlemlerine başlamadan önce bulunduğu ilçedeki liselerin taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tüm liselerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 ne?
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
2020 yılı için özel liselerin puanları ve ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene özel liselerin puanları ve ücretleri şöyle olmuştu.
İstanbul özel lise kolej taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri 2020
Özel Amerikan Robert Lisesi 450
Özel Alman Lisesi 440
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 410
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 405
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 390
Üsküdar Amerikan Lisesi 440
İzmir Amerikan Koleji 404
SEV Amerikan Koleji 410
Tarsus Amerikan Koleji 384
LGS tercihleri nasıl yapılır?
Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.