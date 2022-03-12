İstanbul’da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kar yağışına karşı önlemler alındı. Uzmanlar ise en şiddetli yağışın 12 Mart öğleden sonra başlayacağını belirtiyor. Hal böyle olunca trafiğe çıkacak olanlar “Özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul özel araçla dışarı çıkmak yasak mı? İstanbul köprüler açık mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayında son 30 yılın en soğuk derecesinin bugün ölçüldüğünü belirterek, kentte öğleden sonra yoğun kar yağışının beklendiğini İmamoğlu, “Güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak” dedi.

İmamoğlu, kar kalınlığının bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunarak, bugün ve yarın don ve buzlanma riskinin olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından vatandaşların mümkün olduğunca trafiğe çıkmamaları gerektiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında, “Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da bu akşam yoğun, gök gürültülü kar sağanakları bekleniyor. Uyarılarımızı yineliyoruz. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun” ifadelerini kullandı.

24 Ocak’ta yağan kar sebebiyle bir süre özel araçla trafiğe çıkmak yasaklanmıştı. Ancak şu anda böyle bir kısıtlama bulunmuyor. İstanbul’da köprüler ise açık durumda.