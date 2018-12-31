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İstanbul Otogarı'nda kaçak sigara operasyonu!

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogar'ında düzenlenen operasyonda, 728 paket kaçak sigara ve 15 adet sahte içki ele geçirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:04
İstanbul Otogarı'nda kaçak sigara operasyonu!

15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde bir araca yönelik yaptığı operasyonda 728 paket kaçak sigara ve 15 adet sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, otobüs peronlarını ve alt kattaki dükkanları didik aradı. Operasyonda şüphelendikleri bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda araç içerisinde poşetler halinde 728 paket kaçak sigara ve 15 adette sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:04
  1. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
  2. İstanbul Otogarı
  3. kaçak sigara operasyonu

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