28 Temmuz’dan itibaren neredeyse son bir haftada her gün bir bölgeden yangın haberi geliyor. Pek çok yangın kontrol altına alınırken 5 ilde 14 yangınla mücadele sürüyor. Yangınlar sebebiyle İstanbul’da ormanlara giriş geçtiğimiz günlerde yasaklandı. Buna rağmen İstanbul Beykoz’dan yangın haberi geldi. Peki, Beykoz yangını kontrol altına alındı mı?

İstanbul orman yangını son dakika | Beykoz orman yangını son durum

Günlerdir Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Yaşanan orman yangınları sebebiyle pek çok ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İstanbul Beykoz’dan bugün yangın haberi geldi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği gelen haberler arasında.