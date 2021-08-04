  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Çekya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin göçmen çağrısına tepki
YAŞ, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor!
Gündem İstanbul orman yangını son dakika | Beykoz orman yangını son durum
Gündem

İstanbul orman yangını son dakika | Beykoz orman yangını son durum

Beykoz'da orman yangını mı çıktı? Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak İstanbul Beykoz'dan orman yangını haberi geldi. Peki, Beykoz orman yangını söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:13:00 -
İstanbul orman yangını son dakika | Beykoz orman yangını son durum

28 Temmuz’dan itibaren neredeyse son bir haftada her gün bir bölgeden yangın haberi geliyor. Pek çok yangın kontrol altına alınırken 5 ilde 14 yangınla mücadele sürüyor. Yangınlar sebebiyle İstanbul’da ormanlara giriş geçtiğimiz günlerde yasaklandı. Buna rağmen İstanbul Beykoz’dan yangın haberi geldi. Peki, Beykoz yangını kontrol altına alındı mı?

İstanbul orman yangını son dakika | Beykoz orman yangını son durum

Günlerdir Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Yaşanan orman yangınları sebebiyle pek çok ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İstanbul Beykoz’dan bugün yangın haberi geldi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği gelen haberler arasında.

Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?
Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?

Yaşam

Orman yangını buzla söndürülür mü? Yangınlara havadan buz atmak işe yarar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay