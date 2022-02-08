İstanbul’da lodos etkili oluyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önceki gün yaptığı paylaşımda İstanbulluları dikkatli olmaları yönünde uyardı ve "Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı. Peki, yarın okullar İstanbul’da tatil olur mu?

İstanbul okullar yarın tatil olur mu? 9 Şubat yarın okullar tatil mi?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Lodos sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.