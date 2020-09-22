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Aktüel İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde sahne aldı
Aktüel

İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:17:52 -
İstanbul Müzik Festivali Orkestrası, Cem Mansur yönetiminde sahne aldı

İSTANBUL (AA) - "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında kurulan, Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası ile müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivaldeki tüm konserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayımlanıyor.

Festivalin 48. yılına özel kurulan orkestra, ilk konserinde Cem Mansur yönetiminde sahne aldı.

Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde çekimleri yapılan konserde, Jean Sibelius'un "Andante festivo" ve "Romans Do Majör, op. 42", Arvo Part'ın "Fratres", Astor Piazzolla'nın "Melodi La minör", Joaquin Turina'nın "La oracion del torero" ve Giacomo Puccini'nin "Krizantem" eserleri yorumlandı.

Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla gerçekleşen festival konserlerinin tümüne festivalin dijital platformu üzerinden bir ay süresince erişmek mümkün olacak.

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