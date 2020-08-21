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Aktüel İstanbul Modern Sinema'nın "yaz" temalı film programı sinemaseverlerle çevrimiçi buluşuyor
Aktüel

İstanbul Modern Sinema'nın "yaz" temalı film programı sinemaseverlerle çevrimiçi buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:41:51 -
İstanbul Modern Sinema'nın "yaz" temalı film programı sinemaseverlerle çevrimiçi buluşuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sinema'nın "yaz günleri" temalı film programı "Yaz Havası", 20-27 Ağustos'ta müzenin internet sitesi üzerinden yayımlanıyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, programda erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh’un, Heere Heeresma'nın çok satan romanından uyarladığı "Sahilde Bir Gün" adlı uzun metrajı yer alıyor.

Scheveningen filminde Hollanda'nın ünlü deniz kasabası Scheveningen'in plajı ve tatil günlerini geçiren insanları kaydedilirken, şablon yöntemiyle boyanmış "Güneşli İspanya'da" filminde ise kamera önünde dans eden çiftler, yelpazesiyle poz veren kadınlar beliriyor.

İki filme de besteci ve müzisyen Başar Ünder'in özel ürettiği orijinal müzikler eşlik ediyor.

Walt Disney'in yönettiği nadir filmlerinden biri olan, animasyonla canlı çekimin, gerçekle düşün iç içe geçtiği "Alice'nin Denizdeki Günü filmi", Alice ve köpeğinin bir yaz günü geçen macerasını takip ediyor.

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