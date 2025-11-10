İstanbul metrosunu birbirine kattı! Vatandaşlar şakınlık içinde izledi!

  • İSTANBUL
Son Haberler

İnşaat sektöründe çalışan sayısı tüm zamanların zirvesinde. Türkiye şantiye gibi!

Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor... Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi
Yerel

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da sıkıntılar bitmiyor! Metroda büyük panik
Gündem

Film izler gibi izlediler: Metroda yumruk yumruğa kavga!
Yerel

İstanbul'da Metrobüs Yangını
Yerel

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
