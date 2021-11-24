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Gündem İstanbul metrosunda bu da oldu!
Gündem

İstanbul metrosunda bu da oldu!

İş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Hacıosman-Taksim metrosunda, İstanbullular kapağı açık elektrik panosu ile büyük risk yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:15:00 - 2021-11-24 18:21:58

 Yeniakit.com.tr 

Bakımsızlıktan adeta dökülen İETT araçları, İstanbullu için açık bir tehdit haline geldi.

Elektrik panosunun kapağı açık hareket etti!

Vatandaşlar, iş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüslerinde sıklıkla yaşanan arızalar ve yanan İETT araçlarından sonra, en sonunda elektrik panosu açık metroları da gördü. Bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüde, Hacıosman-Taksim arası sefer yapan bir metroda, elektrik panosunun kapağı, araç hareket halindeyken açık kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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