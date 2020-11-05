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Gündem İstanbul merkezli operasyon! FETÖ’nün izdivaç, Alevi, TSK ve emniyet imamları yakalandı
Gündem

İstanbul merkezli operasyon! FETÖ’nün izdivaç, Alevi, TSK ve emniyet imamları yakalandı

ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen FETÖ'nün örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç imamı, Alevi yapılanması imamı, sözde büyük bölge talebe mesulü ile TSK ve emniyet mahrem imamlarının da aralarında kişilere İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt içinde sorumlu düzeyinde bulunanların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:39:00 -
İstanbul merkezli operasyon! FETÖ’nün izdivaç, Alevi, TSK ve emniyet imamları yakalandı

Kırıkkale merkezli 5 ilde ise, ardışık ve ankesörlü arama kayıtları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.C.T, M.Y, E.Y, V.B, A.A, M.O. ve B.Y. ise itirafçı oldu. Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen eski hakim Ü.C. ve savcı Z.U’yu yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı.

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