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Aktüel

İstanbul merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:42:46 -
İstanbul merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 135 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 135 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 42 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 93 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 32'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 73 şüpheli serbest bırakıldı.


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