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Aktüel İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı
Aktüel

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı

Şüphelilere çeşitli illerde eylem talimatı verildiği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:40:41 -
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında sözde Türkiye emiri Mahmut Özden gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ardından yapılan operasyon sonucunda, çeşitli illerde eylem talimatı verildiği iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalar devam ediyor.

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