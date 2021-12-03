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Gündem İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 25'i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:52:00 -
İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile 126 şüpheliye yönelik operasyonda yakalanan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda yeni çalışmalar yapıldı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösteren 43 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas, Samsun ve İzmir'de 21 şüpheliyi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli'de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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