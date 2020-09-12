İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ’nün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullanan 51 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
İstanbul Terör ve Organize Suçlar Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programını kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri incelenen 51 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün bölge yapılarında sözde "abla-kardeş" seviyesinde olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda zanlının gözaltına alındığı ve adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.