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Gündem İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C'ye darbe indirildi! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C'ye darbe indirildi! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 04:31:00 -
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C'ye darbe indirildi! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis, önceden belirlenen adreslere saat 01.00'de eş zamanlı baskınlar yaptı. Dev operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 27 kişi hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik olarak Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 27 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda, baskın yapılan adreslerin bulunduğu sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'da zırhlı araçla sokak giriş ve çıkışları kapatılırken, Tuzla ve Eyüpsultan'da da yoğun güvenlik önleri dikkat çekti.

4 katlı binaya operasyon düzenlendi

İstanbul'da operasyon düzenlenen adreslerden biri Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katı oldu. Binaya giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.

Hint keneviri bulundu

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste ise Terörle Mücadele ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş Hint keneviri kökleri ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, aramalar sonucu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Baskın yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Şekerpare Sokak'taki 10 katlı binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede, bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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