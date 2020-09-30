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Aktüel İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu

Operasyonda, gasp, yağma, iş yeri kurşunlama, çek ve senet tahsilatı ile uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 31 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:56:01 -
İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu
İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 31 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy’de faaliyet gösteren, gasp, yağma, iş yeri kurşunlama, çek ve senet tahsilatı ile uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen 2 farklı organize suç örgütüne bağlı üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul, Çorum, Gaziantep ve Muğla’da 52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü üyesi 31 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 578 mermi, 2 çelik yelek, susturucu, lazer sabitleyici, seyyar dipçik, kelepçe, polis rozeti ile 102 gram uyuşturucu ve 13 milyon 538 bin lira değerinde 27 çek ve senet ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan örgüt elebaşı V.Ş’nin terör örgütü PKK’dan suç kaydı bulunduğu, kardeşi H.Ş’nin ise yaşı küçük erkeğe istismardan kısa süre önce tutuklandığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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