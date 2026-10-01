İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, sanal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden Türk aile yapısına aykırı içerikler üreten ve bu paylaşımlardan dijital gelir elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü sanal takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen evlere operasyon düzenlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularına başlandı. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla testlerden geçirildiği öğrenildi.