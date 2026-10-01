  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz? Fon krizi mağdurları için iki banka devrede! Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor! Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş! Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu! Suriye’de kritik doğal gaz hattında büyük patlama! 3 santral birden sustu 1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Ekim 2021: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı (Eski Milletvekili - Bakan) Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak'
Yerel İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul merkezli 10 ilde sanal medya operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, sanal medya paylaşımlarından gelir elde ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı; sorguları başladı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, sanal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden Türk aile yapısına aykırı içerikler üreten ve bu paylaşımlardan dijital gelir elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü sanal takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen evlere operasyon düzenlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularına başlandı. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla testlerden geçirildiği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Türkevi'ndeki temasları sırasında kamuoyu..
Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!
Gündem

Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve ailesine yönelik iftiralar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Hacı Yak..
Nedim Şener: Rezalete bak! Rüşvetçi yolsuz Ekrem İmamoğlu, Fatma Betül Sayan’ı eleştirmiş!
Gündem

Nedim Şener: Rezalete bak! Rüşvetçi yolsuz Ekrem İmamoğlu, Fatma Betül Sayan’ı eleştirmiş!

Hürriyet yazarı Nedim Şener, fon vurgununda 2.2 milyar haksız kazanç elde eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın, İstanbul’u soyup soğana çevirdiği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23