Yumuşatıcı kullananlara peş peşe uyarı geldi: Uygun değil diyen uzman isim tavsiye verdi... Koku verici merak edildi
Pek çok kişi çamaşırların daha yumuşak olması ve güzel kokması için çamaşır yumuşatıcısı kullanıyor. Ancak bu ürünlerle ilgili bazı soru işaretleri de devam ediyor. Peki yumuşatıcılar hassas ciltler için ne kadar uygun? Bakım için Havluların su emiciliğini gerçekten etkiliyor mu? Dr. Bernd Glassl, çamaşır yumuşatıcılarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Uzman isim güzel koku verici olduğunu belirtti.