Yumuşatıcı kullananlara peş peşe uyarı geldi: Uygun değil diyen uzman isim tavsiye verdi... Koku verici merak edildi

Yumuşatıcının kıyafetlere zarar verip vermediği ise büyük ölçüde kumaşın özelliğine bağlı. Özellikle nefes alabilen ve yağmura karşı koruma sağlayan fonksiyonel kıyafetlerde dikkatli olunması gerekiyor. Yumuşatıcı, bu tür kumaşların vücuttan çıkan su buharını dışarı atmasını zorlaştırabiliyor, dolayısıyla her kıyafet türüne uygun değil. Bu nedenle spor ve outdoor kıyafetlerinde etiket üzerindeki bakım talimatlarının kontrol edilmesi önemli. Üretici yumuşatıcı kullanılmamasını söylüyorsa bu uyarıya uyulması gerekiyor. Uzmanın aktardığına göre yanlışlıkla bir kez yumuşatıcı kullanılması ise kıyafetin mutlaka kalıcı olarak zarar gördüğü anlamına gelmiyor. Kumaşa tutunan katyonik yüzey aktif maddeler sonraki yıkamada uzaklaşabiliyor. ÇEVREYE ZARARLI MI? Yumuşatıcıların kötü anılmasının nedenlerinden biri de çevresel etkileri. Glassl, geçmişte kullanılan bazı katyonik yüzey aktif maddelerin kolay parçalanmamasının bu algıda etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da 1990'lı yıllardan itibaren biyolojik olarak daha kolay parçalanabilen katyonik yüzey aktif maddelerin kullanılmaya başlandığını, Avrupa Birliği'nde ise 2005'ten bu yana bunun zorunlu olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte Alman Çevre Ajansı, yumuşatıcının çamaşırların temizlenmesi için zorunlu bir ürün olmadığını hatırlatarak gerektiğinde ve mümkün olduğunca ölçülü kullanılmasını tavsiye ediyor.