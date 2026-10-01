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Gündem Emsal olacak karar çıktı! Lojmanı boşaltmayan hakime kötü haber
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Emsal olacak karar çıktı! Lojmanı boşaltmayan hakime kötü haber

Yeniakit Publisher
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Emsal olacak karar çıktı! Lojmanı boşaltmayan hakime kötü haber

Görev yeri değişmesine ve hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen kamu lojmanını 7 yılı aşkın süre boşaltmayan hâkimle ilgili HSK Genel Kurulu’ndan dikkat çeken bir karar geldi. Oy birliğiyle alınan kararda, söz konusu tutumun Türk Yargı Etiği Bildirgesi’ne aykırı olduğu belirtilirken, disiplin cezası gerektirmeyen bir eylemin etik kurallara uygun kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yargı camiasında etik ilkelerin ve mesleki standartların sınırlarını çizen emsal niteliğinde bir karara imza attı. Başka bir görev yerine atanmış olmasına ve kendisine verilen tüm yasal, uzatılmış sürelerin dolmasına karşın, önceki görev yerindeki lojmanı 7 yıldır boşaltmayan hakim hakkında HSK Genel Kurulu tarafından 'etik ihlal' kararı verildi. HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu tarafından kamuoyuna duyurulan ve oy birliğiyle alınan kararda, söz konusu tutumun Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde yer alan dürüstlük, tutarlılık ve yargıya olan güveni koruma ilkeleriyle açıkça çeliştiği vurgulandı.

7 Yıllık Lojman İşgali

Edinilen bilgilere göre süreç, ilgili hakimin başka bir görev yerine atanmasıyla başladı. Atama kararı sonrası hakime mevzuat çerçevesinde tanınan ve ardından uzatılan oturma süresi dolmasına rağmen lojman tahliye edilmedi. Sürecin uzaması üzerine kamu idaresi tarafından lojmanın tahliyesi talebiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, taşınmazın ancak kullanım hakkının sona ermesinden yedi yılı aşkın bir süre sonra boşaltıldığı belirlendi.

 

'Disiplin Hukuku Başka, Yargı Etiği Başka'

HSK Genel Kurulu’nun değerlendirmesindeki en dikkat çekici unsurlardan biri, disiplin mevzuatı ile yargı etiği arasındaki kavramsal ayrıma yapılan vurgu oldu. Kararda, bir eylemin disiplin cezası gerektirmemesinin ya da disiplin hukuku kapsamında cezasız kalmasının, o eylemin etik ve mesleki standartlara uygun olduğu anlamına gelmeyeceği ifade edildi. Yargı mensuplarının sadece kararlarıyla değil, kişisel ve kamusal tutumlarıyla da hukuka bağlılığı görünür kılmak zorunda olduğu belirtilerek, yüksek mesleki standartların korunmasının esas olduğu kaydedildi.

Lojman Sırası Bekleyen Meslektaşlar ve Fırsat Eşitliği Vurgusu

Kararın gerekçesinde, kamu kaynaklarının adil kullanımı ve adliye içi mesleki dayanışmaya da geniş yer verildi. Lojman gibi ortak kamusal imkanların kullanımında hizmet gereklerine ve eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesinin altı çizildi. Lojman tahsisi bekleyen diğer meslektaşların mağdur edilmesinin hakimlik mesleğinin saygınlığı ve vakarıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

 

HSK Genel Kurulu Oy Birliğiyle "İhlal" Dedi

HSK Genel Kurulu, süresi bitmesine rağmen lojmanı teslim etmeyen hakimin tutumunun Türk Yargı Etiği Bildirgesi ilkelerini ihlal ettiğini oy birliğiyle tespit etti. Lojman kullanımına ilişkin yükümlülüklerin zamanında ve usulüne uygun yerine getirilmesinin, hakimlik mesleğinin vakarı, yargı mensubunun saygınlığı ve toplumun yargı sistemine duyduğu güvenin temel taşlarından biri olduğu vurgulandı. Öte yandan, karara karşı HSK Genel Kurulu nezdinde 'yeniden inceleme' isteminde bulunma yolunun açık olduğu bildirildi.

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