‘Yerini doldurmaya geldim’ Marcelo Roverto Carlos Anısını Paylaştı

Brezilya'dan uzakta bayramlık bir kurtuluş Bu babacan ilgi, Marcelo'nun İspanya'daki ilk kış tatilinde en net şekilde görüldü. Güney Amerika'ya geri dönmesini engelleyen yalnızca beş günlük kısa bir aralık varken, genç savunmacı beklenmedik bir davet almadan önce bayram dönemini yalnız geçirmekle karşı karşıyaydı. Marcelo, "Ben onu hiç aramadım ama o beni aradı" diye hatırladı. "Bir Noel'de bana, 'Bak, Noel için Brezilya'ya gitmeye vaktimiz yok çünkü sadece beş gün var, benim evime gel' dedi. "Noel'in aileler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Brezilya'dan uzakta olduğum için bir yuvaya sahip olmaya ve oranın kendi evim gibi hissettirmesine ihtiyacım vardı."