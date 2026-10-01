‘Yerini doldurmaya geldim’ Marcelo Roverto Carlos Anısını Paylaştı
Real Madrid efsanesi Marcelo, Santiago Bernabeu’daki ilk günlerine ilişkin dikkat çeken anılarını anlattı. Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Roberto Carlos’un kendisine gösterdiği yaklaşımı ve takım içerisindeki ilk dönemini paylaştı. Marcelo, İspanya’ya Roberto Carlos’un Real Madrid’deki yerini doldurmak amacıyla geldiğini belirtti. Ancak genç futbolcu, kendisini bir rakip olarak görmek yerine tecrübelerini aktaran Roberto Carlos’tan önemli destek gördüğünü ifade etti.