İstanbul Medipol Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvuru Adresi:
- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
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- Tıp Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
- İletişim Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19, Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz, İstanbul
- Meslek Yüksekokulu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Cibali Mah. Atatürk Bulvarı No: 27, 34083 Fatih, İstanbul
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