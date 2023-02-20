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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:50:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Tıp Fakültesi

- Hukuk Fakültesi

- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

- İletişim Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19, Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz, İstanbul

- Meslek Yüksekokulu

İstanbul Medipol Üniversitesi, Cibali Mah. Atatürk Bulvarı No: 27, 34083 Fatih, İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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