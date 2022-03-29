İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 29.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

İRTİBAT - BAŞVURU ADRESİ:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.

No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Tıp Fakültesi

- Uluslararası Tıp Fakültesi

- Diş Hekimliği Fakültesi

- Eczacılık Fakültesi

- Eğitim Fakültesi

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

- Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk

Cad.No:40/16

Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

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