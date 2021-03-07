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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını açıkladı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:59:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, yapılan açıklamada alınacak öğretim üyelerinin tıp, diş hekimliği, işletme ve yönetim bilimleri, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık ve sağlık bilimleri fakülteleri için arandığı belirtildi.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için:
* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), "Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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