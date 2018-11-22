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İstanbul markası dünya vitrinine çıkıyor

İstanbul markası için çalışan Philip Kotler, küresel pazarlama profesyonellerini bir araya getirecek olan Dünya Pazarlama Zirvesi'nde girişimcilere seslenecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:01
İstanbul markası dünya vitrinine çıkıyor

İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek World Marketing Summit’te (WMS) ‘modern pazarlamanın duayeni’ olarak anılan ünlü pazarlama profesörü Philip Kotler girişimcilere seslenecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Philip Kotler gibi pazarlama alanında efsane bir ismin, İstanbul markası için çalışıyor olması heyecan verici” diye konuştu.

4 Aralık’ta Haliçte

4 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Dünya Pazarlama Zirvesi, küresel pazarlama profesyonellerini bir araya getirecek. ‘Stratejik Pazarlama’, ‘Nörobilimin Pazarlamadaki Rolü’, ‘Pazarlamada Big Data’, ‘Pazarlamanın Geleceğini İstanbul’da İnşa Etmek’ gibi konuların gündeme geleceği zirvede, İstanbul markası ile İstanbul’dan yeni dünya markaları inşa etmenin yolları da anlatılacak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak pazarlamanın duayeni Philip Kotler’i İstanbul ile buluşturacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Ticaretin en önemli hammaddesi olan markanın; planlanması, projelendirilmesi, pazarlanması, değerlenmesi konularında dünyanın önemli otoritelerinin görüşlerini müktesebatımıza katacağız” dedi.

İstanbul’un geleceği

Avdagiç, “Philip Kotler gibi pazarlama alanında efsane bir ismin, İstanbul markası için çalışıyor olması heyecan verici. İTO, İstanbul’a bu gururu yaşatıyor. İstanbul Ticaret Odası olarak, Kotler gibi bir ismi ağırlamanın ve yapıldığı şehre yeni bir ufuk açıp, vizyon kazandıran Dünya Pazarlama Zirvesi’ni İstanbul’da gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki, pazarlamanın geleceği İstanbul’da inşa edilirken, İstanbul’un geleceği de pazarlama ile şekillenecek” dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:01
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. World Marketing Summit (WMS)
  3. Philip Kotler
  4. İTO Başkanı Şekib Avdagiç
  5. İstanbul Haliç Kongre Merkezi
  6. Dünya Pazarlama Zirvesi

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