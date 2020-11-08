İstanbul Maratonu'nda Kovid-19 engeline takılan Hasan amca kendi rotasını koştu

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir yıl boyunca düzenli koşu yaparak hazırlandığı 42. İstanbul Maratonu'na katılamayan Hasan Antika, kendi parkurunu oluşturdu.

Çocukluk yıllarından itibaren atletizm yapan 71 yaşındaki Antika, koşmayı çok istediği 42. İstanbul Maratonu'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaş sınırlaması nedeniyle katılamadı.

Bunun üzerine kendine Kandıra ve İzmit ilçelerinde çizdiği 21 kilometrelik rotayı koşan Antika, hayalini kısmen gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

55 yıl ara vermeden koştuğu pistlerde başarılar elde eden Antika, formunu koruyarak yeniden ülke çapındaki yarışlarda yer alarak madalyaları toplamak istiyor.





- "Bir yıllık çalışmam boşa gitmemiş oldu"

Hasan Antika, AA muhabirine, çocukluk yıllarında başladığı sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini belirterek, ülke çapında birçok yarışa katıldığını kaydetti.

Her zaman spora göre hayatını düzenlediğini anlatan Antika, antrenmanlarını hiç aksatmadığını söyledi.

Antika, koronavirüs salgını sebebiyle yaşından dolayı evinden çıkamadığı dönemde dahi evinde antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalıştığını dile getirerek, "O dönemde evden çıkamadım ama bu günlerin geçeceğini düşünerek, düzenli yaptığım antrenmanlarımın da boşa gitmemesi için evde çalışmalarımı sürdürdüm. 42. İstanbul Maratonu'na katılmak için çalışmalarımı daha sonra da aksatmadım, evde düzenli bir şekilde antrenmanlarımı yaptım." diye konuştu.

Sporun düzenli yapılmasıyla başarının geldiğine işaret eden Antika, yaşına rağmen her zaman hedefleri için çalıştığını aktardı.

Antika, 42. İstanbul Maratonu'na katılmayı çok istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bu pandemi nedeniyle benim yaş grubumdaki sporcular bu yarışlara katılamıyor ama bir yıldır hazırlandığım, defalarca koştuğum İstanbul Maratonu'nda koşmak istiyordum. Bu yarışı kendim rota düzenleyerek koşmaya karar verdim. Kandıra-İzmit yolunda 21 kilometre koştum. Dolayısıyla bu yarışı da koşmuş oldum. Bir yıllık çalışmam boşa gitmemiş oldu. 71 yaşındayım ama çok rahat yarı maratonu koştum. Bugün beni koştursalardı 42 kilometre tam maratonu koşmuş olacaktım."

Hasan Antika, 71 yaşında olmasına rağmen spora devam ettiğini belirterek, gençlere de düzenli spor yapmalarını tavsiye etti.







