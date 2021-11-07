  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
Yaşam

İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul Maratonu güzergahı alternatif yollar | İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. Peki, maraton sebebiyle hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 09:13:00 -
İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

Merakla beklenen 43.İstanbul Maratonu bugün koşulacak. İstanbullular hem maratonun detaylarını hem de kentte kapalı olan yolları araştırmaya başladı.

İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek.

TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu

Jefferies'in CEO'su Christopher Wood, yatırım konusunda şaşkına çeviren bir adıma imza attı. Wood, elinde bulunan altınları satma kararı ald..
Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu
Yerel

Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Bağcılar ile El Halil "kardeş şehir" oldu.
Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor...
Dünya

Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'dan Azerbaycan'a tehditler gelmişti. Azerbaycan'ın dik duruşunun ardından İran yan çizmeye başladı. İran ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay