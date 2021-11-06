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Yaşam İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul 7 Kasım hangi yollar kapalı?
Yaşam

İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul 7 Kasım hangi yollar kapalı?

İstanbul kapalı yollar hangileri |İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu 7 Kasım’da koşulacak. Peki, İstanbul Maratonu sebebiyle hangi yollar kapalı olacak? İstanbul’da Pazar günü hangi yollar neden kapalı?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:47:00 -
İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul 7 Kasım hangi yollar kapalı?

İstanbullu vatandaşlar 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan 43.İstanbul Maratonu sebebiyle hangi yolların kapalı olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Maratonu ne zaman?

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 7 Kasım’a gerçekleştirilecek organizasyon Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.

43. İstanbul Maratonu 54 elit atletin koşacağı bildirildi. Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi daha önce kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi olan atletler organizasyonda yarışacak.

Yarışın dikkat çekici isimlerinden biri de geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşan 22 yaşındaki genç Ugandalı Victor Kiplangat.

Kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno öne çıkıyor.

Yarışa katılan elit atletler arasında 2 saat 30 dakikanın altında performansı olan sekiz isim bulunuyor.

İstanbul Maratonunda Türk atletler arasında da ayrı bir mücadele yaşanacak. Erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yarışacak. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin, maraton koşacak.

İstanbul 7 Kasım hangi yollar kapalı?

43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

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