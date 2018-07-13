İstanbul Maltepe'de helikopter destekli operasyon

İstanbul Gülsuyu'nda şafak vakti çok sayıda adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin destek verdiği ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde aramalar devam ediyor.

Kaynak: AA, İHA